Morte bambina ucraina: padre e figlio denunciati per omicidio stradale

Due persone, D.F.F. e D.F.G.P - padre e figlio di 44 e 18 anni, sono indagati a piede libero dalla Procura della Repubblica di Crotone su denuncia dei Carabinieri per omicidio stradale per la morte della bambina ucraina di 5 anni avvenuta nella serata del 20 marzo. La piccola, Taisiia Martseniuk, era arrivata dall'Ucraina a Crotone il 26 febbraio scorso poco dopo lo scoppio della guerra nel suo Paese. Era ospite, con la mamma ed il fratellino, della zia che vive a Crotone dove lavora in un agriturismo poco distante dal luogo dell'incidente. Taisiia si trovava in braccio ad un ragazzo italiano di 17 anni che stava passeggiando con la cugina della bambina lungo la strada provinciale 22, che era regolarmente illuminata, quando è stata investita dall'auto, una Fiat Doblò che proveniva dalla stessa direzione. Il sindaco di Crotone ha dichiarato il lutto cittadino in occasione dei funerali della bambina.