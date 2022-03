Le acrobazie de "I tre moschettieri" sul palco dell'Apollo

Crotone - Per la rassegna "Voglia di teatro 2022" salirà sul palco del teatro Apollo la compagnia Aller-Retour e i maestri dell'accademia internazionale delle arti e dello spettacolo di Versailles. Con il premiatissimo spettacolo "I tre moschettieri" per la regia di Carlo Boso - vincitore del primo Mois Molière di Versailles nel 2017 e nel 2018 - torneremo indietro nel tempo attraverso la rivisitazione del romanzo storico di Alexandre Dumas con una rappresentazione che promette grande coinvolgimento di pubblico, scene acrobatiche con spade vere, tanta satira e ovviamente otto grandi attori, francesi, italiani e spagnoli che per la prima volta si esibiranno in città. Nella compagnia teatrale anche il calabrese Stefano Mauro, attore e compositore di musica che ormai vive a Parigi ma che abbiamo avuto il piacere di intervistare. Infatti, nell'articolo integrale, che sarà pubblicato sulla prossima edizione de Il Crotonese, Mauro si racconta a cuore aperto parlando anche dell'importanza del suo lavoro. "Il teatro è uno spazio di libertà - spiega Mauro - nel quale gli attori possono dire ciò che realmente pensano. L'importante è mettere il semino della riflessione, fare delle associazioni pensate, stimolare l'intelligenza e questo spettacolo è attualissimo perchè propone anche un messaggio contro il bullismo di cui è vittima lo stesso d'Artagnan". L'appuntamento è per mercoledì 23 marzo a teatro Apollo.

Per info e biglietti inviare una mail a gf.e@libero.it o telefonare al 3491857022