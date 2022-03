Confcommercio Crotone: aumento dei costi insostenibile per le piccole imprese

È quanto auspica Antonio Casillo, presidente di Confcommercio Crotone che denuncia il gravissimo stato di crisi economico delle imprese crotonesi tra pandemie e guerra in Ucraina

Soprattutto il conflitto, scrive Casillo “ha, indubbiamente, rivoluzionato tutte le previsioni economiche, trasformando la pandemia sanitaria in una vera e propria pandemia economica. L’innalzamento del prezzo del gasolio, associato all’acuirsi della problematica già presente del caro-energia, ha determinato un immediato aumento del costo delle materie prime, che si è tradotto, di conseguenza, in un incremento di spesa per l’intero tessuto economico ed imprenditoriale”.