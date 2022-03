Crotone, rifiuti edilizi anche da altri comuni: elevate sanzioni per 12 mila euro

CROTONE - La città di Crotone usata come pattumiera da aziende edili anche del circondario che vengono a lasciare per strada i rifiuti delle loro attività. E' quanto ha scoperto il Nucleo operativo ambientale della Polizia Locale di Crotone, coordinato dal comandante Francesco Iorno, nel corso delle attività di controllo con particolare riferimento al rispetto delle modalità, degli orari e della tipologia di rifiuti conferiti nei cassonetti.

Grazie alle fototrappole ed all'intervento successivo delle pattuglie per la verifica del tipo di rifiuti conferiti, sono stati trovati rifiuti speciali, rifiuti edilizi od altri non di tipo RSU (rifiuti solidi urbani) scaricati per strada anche da parte di ditte che dovrebbero procedere allo smaltimento con speciali formulari ed avvalendosi di aziende terze deputate allo smaltimento a norma. Un indiscriminato abbandono di questi materiali nei cassonetti che si riverbera a danno di tutti i cittadini. In molti casi i soggetti controllati e contravvenzionati sono risultati provenire da altri comuni dove, in pratica, effettuavano lavori edilizi per venire a scaricare i loro rifiuti speciali nei cassonetti di Crotone.

Ammontano complessivamente a 12 mila euro le sanzioni elevate che vogliono costituire anche un concreto deterrente per coloro che, con comportamenti non consoni al rispetto del decoro pubblico, danneggiano l’intera collettività.

Nelle prossime settimane, inoltre, sono stati predisposti servizi mirati congiunti tra il NOA ed il Nucleo di Polizia Edilizia, mirati a controllare tutti i mezzi circolanti con materiale edilizio, (camion o furgoni) anche mezzi fermi in prossimità di cantieri con verifica della tipologia di lavoro effettuati e dei formulari di smaltimento del materiale. Attività che hanno lo scopo di recuperare decoro urbano e controllo del territorio che, con costante impegno, si sta riconquistando. Un altro tassello da aggiungersi a quello del controllo delle violazioni al codice della strada che il Corpo di Polizia Locale sta mettendo in campo con nuovo e ritrovato vigore.