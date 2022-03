Evidente bassa marea a Crotone causata da una forte alta pressione atmosferica

CROTONE - Nessun bradisismo, né tsunami o maremoti. Non sono neppure la Luna o gli alieni o un furto di acqua da parte dei comuni vicini. No, l'evidente bassa marea che si sta registrando in questi giorni a Crotone è solo un normale fenomeno causato da una forte Alta pressione presente sul Mediterraneo che premendo sulla superficie del mare lo fa 'arretrare'.

A spiegarcelo è il professore Alberto Vega, docente di meteorologia dell'Istituto nautico 'Ciliberto' di Crotone che ribadisce la normalità del fenomeno in atto: mercoledì sera, ad esempio la pressione atmosferica su Crotone, intorno alle 19, è stata di 1.041 ettopascal.

Per questo, ad esempio, il ristorante Gambero Rosso, che si trova su una struttura a palafitta solitamente circondata dal mare, è attualmente 'in secca', così come accanto alla 'passerelle' si vedono accumuli di sabbia. Tra pochi giorni tutto quest sparirà. Nessun timore quindi. Godiamoci per qualche giorno qualche metro di spiaggia in più.