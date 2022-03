Lavori pubblici, sopralluogo nei cantieri del sindaco Voce e dell'assessore Parise

Il sindaco Enzo Voce con l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, il funzionario comunale Francesco Ciccopiedi e tecnici comunali hanno effettuato giovedì mattina un sopralluogo su alcuni dei cantieri aperti in città

Il primo è l’area verde destinata allo sport e ai bambini nel quartiere Fondo Gesù. Un luogo destinato non solo ad incentivare la pratica sportiva ma anche la socializzazione, dedicato in particolar modo ai bambini.

Un altro cantiere è quello che prevede l’ampliamento della scuola dell’infanzia di via dei Iapigi, con la costruzione ex novo di un fabbricato, in aderenza all’esistente, della estensione di circa mq 400.

Altro cantiere in corso è quello della riqualificazione ed ampliamento del cimitero cittadino. Lavori che sono già in fase avanzata per quanto attiene la riqualificazione interna della struttura con una nuova pavimentazione, istallazione di arredi e fioriere, nuova illuminazione. Prevista la realizzazione di un nuovo padiglione.

Infine è stato visitato il cantiere dove sono in corso i lavori di riqualificazione del mercato ittico di via Giacomo Manna Lavori che prevedono non solo l’ammodernamento della struttura ma anche la realizzazione di chiusure con serrande a protezione dei posti vendita e l’installazione del sistema di videosorveglianza al fine di rendere l’area più sicura.

Si tratta di una serie di progetti che l’amministrazione ha ripreso, non avviati o sospesi durante il periodo commissariale, che grazie alla collaborazione della dirigenza e dei tecnici comunali sono stati rimodulati e resi cantierabili e che stanno trovando la loro concretezza e realizzazione.

Il sindaco nel corso del sopralluogo ha interloquito con residenti e operatori commerciali ai quali ha illustrato le attività in corso.