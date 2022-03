Sosta selvaggia, continua la battaglia della polizia locale: 160 multe in poche ore

CROTONE - Ancora un servizio mirato al contrasto massivo delle soste selvagge da parte della Sezione Stradale della Polizia Locale di Crotone. Il servizio, durante il quale sono state emesse 160 contravvenzioni, ha avuto luogo con l'impiego di tre pattuglie in contemporanea, coordinate dagli assistenti Capo Gaetano Papaleo, Giuseppina Vissicchio ed Antonio Carbone. Interessate diverse vie del centro cittadino ed alcuni punti particolarmente sensibili, tra i quali la zona antistante l'ospedale, via Cappuccini, via Mario Nicoletta in particolare nella zona antistante la Provincia ed altre aree che hanno coinvolto anche la zona fuori dal centro urbano. I motivi delle contravvenzioni spiegano bene lo scarso rispetto delle regole del codice stradale in città e, conseguentemente, delle regole del buon vivere civile. Delle multe elevate 12 sono per veicoli parcheggiati su strisce pedonali; 3 per veicoli parcheggiati a centro carreggiata, 49 in divieto di fermata, 11 in divieto si sosta, 7 in sosta sul marciapiede, 4 davanti a cassonetti di rifiuti, 5 alle intersezioni in incroci, 54 fuori dagli stalli, 11 in curva, 3 in doppia fila, 1 parcheggiata in modo non parallelo all'asse stradale, causando ostacolo al normale transito. "Il servizio - si legge in una nota della Polizia locale guidata dal comandante Francesco Iorno - mira oltre a contrastare la diffusa abitudine cittadina di parcheggiare senza alcun rispetto delle regole, anche e soprattutto a riprendere il controllo del territorio negli anni divenuto sempre più precario.La mission principale della Polizia Locale è, e deve restare, quella di contribuire al miglioramento della sicurezza della viabilità cittadina attraverso azioni finalizzate a garantire il civile rispetto tra gli utenti della strada ed al contrasto dei fenomeni di disordine urbano derivanti dalla inosservanza delle norme che regolano tale utilizzo". In questa situazione per far rispettare le regole i servizi ordinari di polizia stradale, svolti quotidianamente, non risultano essere più sufficienti ed adeguati ed occorre un piano specifico finalizzato all’obiettivo finale di riconquistare e riconsolidare il controllo del territorio e della strada in particolare. "Per fare ciò - spiega il comandante Iorno - occorre attuare una serie di servizi mirati, periodici ma di tipo intensivo, con l’impiego ad ampio raggio di più pattuglie in contemporanea della Polizia Locale in mirate zone della città, che assolvano alla tutela della sicurezza della circolazione tramite specifiche attività finalizzate alla prevenzione ma soprattutto, in una prima fase, al contrasto ed all’accertamento delle violazioni in materia di codice della strada. Le risultanze, però, dicono che ancora molti cittadini non hanno compreso il cambio di registro. Delle auto in divieto di sosta o fermata, una buona percentuale sono state quelle contravvenzionate per aver parcheggiato su sosta riservata ai disabili senza averne titolo. Un'altra brutta abitudine diffusa per quanto aberrante purtroppo. "Questi servizi - aggiunge Iorno - stanno riscontrando la condivisione ed il favore di molti cittadini rispettosi, che non mancano di far pervenire il loro apprezzamento agli Agenti Operanti del Comando che, anche in questo, stanno ritrovando un rinnovato entusiasmo nel loro non facile operare. E poi i risultati in termini di maggiore ordine in molte strade e piazze cittadine comincia piano piano ad intravedersi in misura più evidente". I servizi continueranno e saranno anzi intensificati nel prossimo futuro si spera con l'incremento di nuove risorse che certamente contribuiranno a risultati migliori.