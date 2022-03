Funerali Taisiia, don Vasyl: anche in Ucraina soffriamo per un bullo che uccide i bambini

“Non possiamo stare in silenzio per quello che è successo” ha tuonato dal pulpito padre Vasyl Kulynyak, parroco della comunità ucraina della diocesi di Crotone, nell'omelia pronunciata durante i funerali di Taisiia, la bambina ucraina morta domenica scorsa in un incidente stradale. “È triste quando, come è accaduto a Cantorato, una persona viene uccisa da un bullo che spaventava la zona. Bisognava fare prevenzione prima. Anche in Ucraina - sono state le parole forti di don Vasyl riferite alla guerra - noi soffriamo per un bullo e tutti sono stati in silenzio ed ora ci fanno le condoglianze mentre la gente viene uccisa. Sono migliaia i morti. Bambini e adulti che sono sempre figli di qualcuno”.

Durante la messa, celebrata in italiano ed ucraino, il sacerdote ha ammonito: “Noi oggi chiediamo davanti a questa salma la pace. Non possiamo però stare silenziosi davanti a uno che fa male ad altri. Siamo tutti responsabili e come cristiani dobbiamo difendere i deboli, prevenire il male”.