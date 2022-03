Museo di Capocolonna, domenica 17 marzo la riapertura dopo lavori manutenzione

CROTONE - Riaprirà domenica 27 marzo dopo quasi due anni il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna. Ne dà notizia la direzione regionale dei musei della Calabria. Il museo di Capocolonna era rimasto chiuso negli ultimi due anni sia per la pandemia ma soprattutto per permettere l'esecuzione di importanti e complessi lavori di manutenzione per il ripristino della struttura dai danni causati da alcuni eventi meteorologici. Il Museo archeologico di Capocolonna è stato realizzato nel 2006 sulla base di un complesso progetto degli architetti Italo Insolera e Paolo Spada Compagnoni Marefoschi. Il percorso espositivo è articolato in tre sezioni, all’interno di ampie sale open-space disposte su un unico piano a livello strada, privo di barriere architettoniche. Tra i reperti più importanti un elmo acheo, la testa marmorea di un cavallo che ornava probabilmente il Tempio di Hera Lacinia, reperti rivenuti nei fondali marini. La riapertura del Museo anticipa anche alcune interessanti novità nell’allestimento, di cui parlerà il direttore Gregorio Aversa nella visita guidata prevista alle ore 11,00. A garanzia di una visita in piena sicurezza, nel rispetto della normativa anti Covid-19 si invita ad indossare la mascherina, rispettare la distanza di sicurezza e seguire le indicazioni fornite dal personale e dai pannelli informativi.​