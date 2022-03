Verzino, suocero spara a genero e lo uccide. Ferito in modo grave anche il nipote

VERZINO - Un uomo di 43 anni, Luigi Greco, boscaiolo, è stato ucciso a seguito di un litigio familiare avvenuto per futili motivi. Ferito in modo grave anche il figlio della vittima, un giovane di 18 anni, che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Catanzaro. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione in cui viveva l'uomo ucciso. I carabinieri hanno già fermato l'assassino: si tratterebbe del suocero della vittima, che avrebbe sparato con un fucile da caccia. I due abitavano nella stessa casa, in via Lenin a Verzino, su piani diversi. Sul posto i militari della Compagnia di Cirò Marina che stanno cercando di riportare la calma per evitare che tra le famiglie coinvolte nella vicenda la situazione possa degenerare.

In aggiornamento.