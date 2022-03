Lancio fumogeni in campo: emessi Daspo per due tifosi del Crotone

CROTONE - Il Questore ha emesso due Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Crotone in quanto ritenuti responsabili del lancio di fumogeni in campo nelle gare Crotone–Cosenza del 23 febbraio 2022 e Crotone–Frosinone del 15 marzo 2022. Il lancio di fumogeni sul terreno di gioco è avvenuto dal settore curva sud ed ha causato anche la temporanea sospensione delle partite. Grazie all'analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza dello stadio pitagorico, la Digos ha ricostruito l'accaduto ed individuato i due tifosi responsabili del lancio di fumogeni: uno, durante la gara Crotone-Cosenza ha lanciato sul campo di gioco un fumogeno ed una bottiglietta in plastica chiusa piena d’acqua, il secondo durante la partita Crotone-Frosinone dopo aver acceso un fumogeno di colore blu, lo ha lanciato sul campo di gioco a ridosso dell’area di rigore. I Daspo disposti dal Questore prevedono il divieto di partecipazione ad eventi sportivi per due anni. I due tifosi, per i medesimi fatti, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone