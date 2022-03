Riparata rottura condotta idrica in piazza Pitagora

CROTONE - E' stata riparata la rottura della condotta idrica che ha causato una grossa perdita di acqua nella mattinata di martedì 29 marzo in piazza Pitagora. Rottura che ha causato la chiusura della fornitura idrica in gran parte della città perché si era dovuto chiudere il serbatoio di Vescovatello basso. Poco dopo le 13 Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, ha comunicato che la riparazione della condotta è stata effettuata ed è stato riaperto il serbatoio di Vescovatello basso.