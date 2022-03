A Capocolonna trekking tra natura ed archeologia

Trekking tra natura e storia. È la proposta del circolo Ibis di Crotone per il primo week end di aprile. Accompagnati dagli esperti soci del circolo Ibis, in collaborazione con il Museo e Parco archeologico di Capo Colonna, nel rispetto delle regole anti covid, è stata organizzata un’escursione alla scoperta delle bellezze naturalistiche e archeologiche del promontorio Lacinio. Un tour che parte dalla nostra Oasi del Martin Pescatore (porta d’accesso alla zona speciale di conservazione) e passando per gli scavi archeologici del Tempio, termina con la visita al museo museo archeologico nazionale. Questi giorni ed orari del tour: Sabato 2 Aprile ore 15-18; Domenica 3 Aprile h 09.30-12.30; Domenica 3 Aprile ore 15-18. Appuntamento al parcheggio del museo archeologico di Capocolonna. Prenotazione e registrazione obbligatoria con green pass. Quota di partecipazione con assicurazione personale 12 euro (bimbi gratis). Appuntamento al parcheggio del Museo archeologico nazionale Capo Colonna. Per informazioni segreteria circolo Ibis: 349 4674358