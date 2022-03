Sottoscritto il protocollo a tutela degli animali abbandonati

Crotone - E' stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Comune, Azienda Sanitaria Provinciale e Ente Nazionale Protezione Animali per l’utilizzo del canile sanitario in località Martorana. Il protocollo firmato dal sindaco di Crotone Vincenzo Voce, dal commissario straordinario dell’Asp Domenico Sperlì e dal presidente dell’ENPA Giuseppe Trocino, su proposta dell’assessore Gianni Pitingolo, ha la delle specifiche finalità. Prevede dunque "la cooperazione con le associazioni di volontariato - si legge in una nota - che si adoperano quotidianamente per cercare di soccorrere gli animali abbandonati, favorire la promozione e la gestione degli affidamenti e delle adozioni. Nel protocollo è previsto che i cani randagi nel territorio comunale saranno prelevati dall’unità specifica dell’ASP e portati al canile sanitario sito in località Martorana del comune di Crotone. I veterinari dell’ASP di Crotone - opportunamente selezionati dalla direzione sanitaria in base alle specifiche competenze tecniche - eseguiranno la profilassi veterinaria e la microchippatura degli stessi provvedendo ad intestare il cane al Comune, ai volontari delle associazioni riconosciute registrandoli nell’anagrafe nazionale. La degenza post-operatoria verrà garantita attraverso le gabbie dedicate ed a 3 box insistenti presso il reparto sanitario del canile rifugio".