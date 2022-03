Domeniche creative: appuntamento con l’artigianato locale sul lungomare di Crotone

Con l’arrivo della primavera riprende l’attività dell’associazione culturale Multitracce, che ha presentato il primo cartellone di eventi dedicati all’artigianato locale. La stagione comincia con quattro appuntamenti per scoprire i lavori dei creativi, rigorosamente hand-made e realizzati con vari materiali e tecniche.

Gli artigiani si riuniranno in Piazza Berlinguer, sul lungomare di Crotone, nel corso delle domeniche di aprile, Pasqua esclusa. Gli stand saranno dunque aperti e visitabili il 3, 10 e 24 aprile, ed anche l’1 maggio, dalle 10:00 alle 13:00, salvo maltempo.

Sarà possibile trovare creazioni realizzate all’uncinetto, in legno, cucito creativo, ma anche decorazioni in feltro, pannolenci, gomma eva, paste modellabili e bijoux. Un’occasione perfetta per lasciarsi ispirare e trovare idee regalo originali.

Potete seguire le attività e rimanere aggiornati su progetti e creazioni seguendo la pagina facebook Associazione Culturale Multitracce.