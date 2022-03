Sport e periferie, polemiche social e tante inesattezze

In questi giorni sui social, che purtroppo sono considerati organi di informazione mentre invece utilizzano all'insaputa i nostri dati per proporci ogni tipo di pubblicità e condizionare le nostre scelte, si sta facendo un gran parlare del bando Sport e periferie per il quale nel crotonese sono arrivati oltre 7,7 milioni di euro. Si tratta dell'approvazione definitiva delle graduatorie di quel bando di cui avevamo già dato notizia su il Crotonese (quello che si trova nelle sempre più bistrattate edicole) nel settembre del 2021.

In quel servizio si evidenziava chi aveva ottenuto i finanziamenti del bando ed anche chi ne era stato estromesso per carenze progettuali o documentali. Era anche scritto che tra i comuni che non avevano proprio partecipato al bando c'era quello di Crotone dove, comunque, una società sportiva dilettantistica, la Hanuman Gym aveva ottenuto 620 mila euro presentando un progetto per un centro di preparazione olimpica degli sport di combattimento che era arrivato terzo nella graduatoria nazionale. Giovedì 31 marzo 2022 è arrivato in redazione un comunicato della consigliera comunale Paola Liguori che bacchetta genericamente la stampa locale "di fare informazione parziale e capziosa pur di attaccare l’amministrazione Voce". Ora non vorremmo passare per presuntuosi, né difendere l'Amministrazione Voce, ma nel settembre del 2021 avevamo scritto proprio che il bando fu ignorato dal Comune di Crotone durante la fase commissariale. Questo per dire che forse si dovrebbe tornare a leggere un po' di più i giornali, stare meno su facebook e soprattutto non lanciare strali generici contro la stampa locale confondendola, troppo spesso, con il mondo dei social.