Lotta, ad Ostia Lido la finale del campionato italiano under 15: in gara anche l'Akc

Fine settimana all’insegna della Lotta, sabato e domenica del 2 e 3 aprile presso il PalaPellicone di Ostia Lido. A contendersi il podio i lottatori under 15 che su tre tappeti di gara disputeranno la finale nazionale del campionato Italiano di lotta. Ci sarà anche un rappresentante dell’Akc Crotone Settore Lotta tra le file dei giovani sfidanti, si tratta di Sergio Esposito, classe 2008 già campione regionale di karate ma anche un appassionato atleta che il prof Maurizio Tripaldi, Direttore Tecnico del settore Lotta Olimpica dell’Akc Crotone, ha preparato e plasmato in questa specialità. Ultimi ritocchi per il giovane lottatore per poi volare alla volta di Ostia Lido a cercare un posto sul podio. Nutro la speranza –dice il Presidente Migliarese – che anche in questa occasione venga tenuto alto il nome della Calabria e della

nostra Crotone, per cui non resta che augurare ad Esposito un grande in bocca al

lupo.