Pallanuoto, la Rari Nantes Auditore torna in vasca dopo lo stop per il Covid: sabato sfida all'Unime

Nella ottava giornata del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Serie B la Rari Nantes L. Auditore affronterà sabato 2 aprile, a Messina, la Ssd Unime, società che proviene dalla Serie A2 e che al momento con 10 punti occupa il quinto posto in classifica. Un ritorno in vasca dopo lo stop forzato della scorsa settimana causa casi Covid. “Sarà l’ennesima ripresa di questi tempi cupi. Dopo due settimane di stop a causa della positività del sottoscritto e di mio fratello Francesco – tecnico della squadra – significa il Presidente Vincenzo Arcuri –abbiamo dovuto isolare i ragazzi nella speranza che gli stessi potessero essere risparmiati dal contagio da Covid-19. Come di consueto, abbiamo incrementato il numero di test (tamponi antigenico e/o molecolari) settimanali ai quali sottoporre i ragazzi che nei giorni antecedenti il riscontro della positività alla malattia erano stati a stretto contatto e per fortuna al momento sono rimasti indenni. Chiaramente sono fermi – rectius “all’asciutto” – dalla sfida contro l’Ossidiana di 14 giorni fa. L’isolamento ci ha costretto a non poterli accompagnare a Squillace per gli allenamenti e pertanto sono stati costretti a fare allenamenti a secco presso le proprie abitazioni. Sarà una partita durissima. Mi aspetto un match il cui risultato sarà in bilico sino agli ultimi minuti. Mi stupirei del contrario. Il loro roster è composto da giocatori molto forti e che hanno vissuto e calcato prosceni ben più importanti. In partite come quella di sabato con squadre che sulla carta o in classifica risultano superiori sanno come mettersi ben in mostra. La piscina all’aperto farà la differenza in termini di perdita di punti di riferimento e stanchezza. Il nostro entusiasmo – per le sei vittorie e per la ripresa dei giochi – ci accompagnerà e ci darà la spinta nei momenti più difficoltosi dell’incontro. Sarà certamente una bella partita.”