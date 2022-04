Milan Club Crotone, serata di festa con i ragazzi dell'associazione "Gli altri"

Il Milan Club "Crotone" continua con gli eventi a favore della comunità. Dopo aver ospitato presso la pizzerie San Paolo il gruppo di Vivere Sorridendo, il club rossonero ha organizzato una serata di gioia e festa per i ragazzi dell'Associazione "Gli altri Odv' di Crotone. "Il Milan Club, gruppo guidato dal presidente Adolfo Adolfo Covelli - si legge in una nota dell'associazione - vuole sempre più diventare un esempio per far capire come con semplici gesti di solidarietà si può cambiare la comunità e rendere felici altre persone, mettendo la stessa passione del tifo per i colori #rossoneri in questi eventi".