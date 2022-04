Voglia di teatro, per la sezione Off in scena “Al posto sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia”

La rassegna “Crotone...Voglia di Teatro” della GF Entertainment propone anche una sezione Off nell’ambito della quale domenica 3 aprile alle ore 18.30 andrà in scena al Teatro della Maruca di Crotone “Al posto sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia” . È un’opera tutta crotonese in quanto tratta dal libro omonimo del giornalista Bruno Palermo e diretta e interpretata da Francesco Pupa, che ne ha curato anche l’adattamento drammaturgico insieme all’autore. Una pièce che attinge ad una raccolta documentata di tragici fatti di cronaca nei quali a cadere, per calcolo o per sbaglio, ci sono giovani innocenti, smentendo il luogo comune che la mafia non uccide donne e bambini. Una produzione di Teatro Rossosimona che rinnova l’impegno nel teatro civile della compagnia diretta e fondata da Lindo Nudo nel 1998. “Al posto sbagliato. Storie di bambini vittime di mafia” è stato rappresentato il 21 marzo, al chiostro di San Domenico a Cosenza, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno, in collaborazione con il Presidio Libera di Cosenza Area Urbana “Sergio Cosmai”. Un testo che indigna e commuove e si fa portavoce di una dolorosa riflessione che grazie al linguaggio teatrale diventa collettiva e universale.