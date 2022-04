Petilia, mattina intensa per i pompieri: dal salvataggio di un gufo al soccorso di persone

E' stata una mattinata intensa quella dei Vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro che è iniziata con il salvataggio di un gufo finito, per ripararsi dal forte vento di questi giorni, in una canna fumaria. Mentre si terminava il soccorso al rapace la sala operativa del comando provinciale di Crotone segnalava, sempre per i vigili di Petilia Policastro, un incidente stradale in località Comito. L'incidente ha coinvolto due autovetture coinvolte, una Citroen con due persone all’interno entrambe residenti a Mesoraca, ed una BMW con solo il conducente residente a Botricello.