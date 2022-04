Tifosi Crotone sanzionati perché sostavano nelle vie di fuga

La Digos ha sanzionato 14 tifosi del Crotone perché sostavano davanti alle vie di fuga per quasi tutta la durata della partita Crotone-Frosinone del 15 marzo 2022. In quell'occasione i tifosi del gruppo ultras Curva Sud pur facendo ingresso allo stadio non sono andati per protesta contro la squadra a prendere posto in curva - che per questo era quasi deserta - e sono rimasti nelle zone di transito da dove hanno intonato i loro cori.

Secondo la Questura, però, in questo modo "hanno violato il regolamento d’uso dello stadio, sostando senza giustificato motivo, per quasi tutta la durata della partita, lungo la via di fuga e transito della parte centrale del settore curva sud anziché prendere posto regolarmente sugli spalti".

Attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo, è stato possibile individuare ed identificare gli autori delle violazioni ai quali, nei giorni scorsi, sono stati notificati i provvedimenti sanzionatori per cui è previsto il pagamento di una somma che va da 100 a 500 euro. Inoltre, sempre per la stessa gara il Questore di Crotone ha emesso un provvedimento Daspo nei confronti di un tifoso ultras della curva sud per l’accensione ed il lancio di fumogeni