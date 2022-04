Omaggio al Cirò, nuovo brano e videoclip di Cecè Barretta, debutto a Torre Melissa

Mercoledì 6 aprile alle ore 10.30 nella torre Aragonese di Torre Melissa sarà presentato il nuovo brano e videoclip di Cecè Barretta U Vinu di Cirò. Presenti il presidente della Provincia e sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari; i sindaci di Cirò (Francesco Paletta), Strongoli (Sergio Bruno), Rocca di Neto (Alfonso Dattolo) e Melissa (Raffaele Falbo); il presidente del Gal Kroton Natale Carvello ed il presidente delle Unpli Crotone Giovanni Fabiano.

"L’ultimo lavoro di Cecè Barretta - anticipa una nota - è una canzone allegra, moderna e ritmata, una canzone che riesce a raccontare attraverso il territorio cirotano con la sua bellezza, il suo mare cristallino, i suoi profumi, il suo cibo e la sua gente, tutta la Calabria. La capacità di questo grande artista diventato famoso e conosciuto non solo in Calabria ma anche in tutto il mondo, è di riuscire a trasformare in canto tutto ciò che vede, un vero ambasciatore della nostra terra".