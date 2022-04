Liceo classico Pitagora, taglio del nastro per il laboratorio di registrazione musicale

"Una nuova sfida nel campo della comunicazione e dell’innovazione" scrive la professoressa Giovanna Ripolo, responsabile del Pitagora per i rapporti esterni, annunciando l'inaugurazione di "una nuova risorsa a disposizione del Liceo: il laboratorio di registrazione. Già da qualche anno - ricorda la docente - è stata avviata una sperimentazione nella produzione dei podcast che ha portato la scuola a distinguersi in varie occasioni e proponendone la diffusione a livello nazionale e in contesti prestigiosi come il Festival dell’Innovazione a Valdobbiadene", in provincia di Treviso.

In occasione del taglio del nastro, la professoressa Natascia Senatore, dirigente scolastico dello storico liceo classico di Crotone nonché promotrice dell’iniziativa, "ha parlato della nascita di un nuovo spazio condiviso. Questo - aggiunge la Ripolo - funzionerà da apripista per la produzione e la fruizione di prodotti che potranno divenire podcast, attività che rientra nell’ottica dell’innovazione metodologica verso cui il liceo Pitagora si proietta già da tempo".