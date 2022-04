Spesa carburante, rating AA per la parsimoniosa Provincia di Crotone

E’ Foggia il capoluogo di provincia più ‘parsimonioso’ in fatto di spese per carburanti, combustibili e lubrificanti, voce cui ha destinato nel 2020 solo 1.491,03 euro. Tra le città che spendono meno c'è anche Crotone. Si evince dalla speciale classifica elaborata per l’Adnkronos dalla fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto Pitagora, che prende in esame i costi sostenuti nel 2020 dalle Regioni e dai Capoluoghi di provincia.

A mantenere la spesa bassa per questa voce, al di sotto dei 50.000 euro, sono in tutto ventinove gli enti capoluoghi di provincia in tutta Italia. Prima di Foggia, troviamo, nell’ordine: Cuneo (49.792,44 euro), Macerata (46.587,16), Andria (46.447,82), Gorizia (44.408,16), Mantova (44.342,53), Urbino (43.070,05), Enna (42.578,14), Teramo (42.530,88), Crotone (41.380,90), Rieti (41.022,16), Benevento (39.400,03), Piacenza (37.477,92), Asti (35.691,07), Verbania (35.526,67), Lecce (33.097,52), Massa (33.020,90), Caserta (32.546,74), Vibo Valentia (31.173,89), Lecco (31.162,74), Caltanissetta (29.157,62), Savona (24.749,63), Rovigo (15.454,04), Forlì (15.187,42), Imperia (13.507,74), Lodi (13.226,35), Frosinone (12.959,23), Terni (12.223,36), Isernia (11.228,40).

Dodici i capoluoghi promossi con la tripla AAA nella gestione delle spese per carburanti, combustibili e lubrificanti. Ancora più folto il gruppo di città che risultano fra le più virtuose per questa voce di spesa ottenendo il rating finale AA, tra cui Crotone e Vibo Valentia (31.173,89 euro). Una A, per quanto riguarda gli altri capoluoghi calabresi, a Catanzaro (70.937,59) e doppia BB a Cosenza (88.600,12) e Reggio Calabria (169.861,42 euro).

Il capoluogo di provincia che, in valori assoluti, ha la spesa più alta in Italia è Roma, che ha raggiunto nel 2020 la cifra record di 1.673.551,35 euro.