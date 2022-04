Pallanuoto serie B, sette su sette per l'Auditore: battuta anche l'Unime e continua il percorso netto

Con una partita in meno - recupero da definirsi - raggiungono quota 21 punti in classifica e verosimilmente il primo traguardo stagionale: anche per il prossimo anno gli squali pitagorici giocheranno quanto meno in Serie B. E non è affatto un risultato scontato. Praticamente sempre fuori casa. Ospiti delle squadre che per calendario dovrebbero ospitare. Continuamente in viaggio, per singoli allenamenti e per giocare. Ragazzi che si allenano in altre città. Partite che si preparano tatticamente un’ora prima nei parcheggi degli impianti che li ospitano. Altro traguardo impensabile raggiunto.