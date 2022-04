Giulio Grilletta relaziona per il Gak. "Storia e binari: le ferrovie del Marchesato"

Crotone - Giovedì 7 aprile si terrà un'altra lezione del Corso di Archeologia e Storia 2022 del GAK presso il Museo e Giardini di Pitagora a Crotone. Giulio Grilletta presenterà la relazione "Storia e binari: le ferrovie del Marchesato" un suo contributo sulle ferrovie realizzate nel territorio del Marchesato di Crotone. "Tre le date fondamentali nello sviluppo di queste infrastrutture - si legge in una nota - il 1° giugno 1874 veniva inaugurata la tratta FS Cariati-Cotrone (e un anno e mezzo dopo la Cotrone-Catanzaro Marina); il 18 dicembre 1924 veniva emanato il regio decreto n° 2145 che dichiarava la pubblica utilità di una ferrovia privata di seconda categoria (futura Val di Neto) da Cotrone Porto ad Altilia; il 16 giugno 1930 veniva aperto all’esercizio il tronco Crotone Città-Petilia Policastro delle Ferrovie Calabro-lucane". Nella sua relazione Grilletta presenterà testi, carte topografiche, foto d’epoca e altri documenti storici che condurranno gli ascoltatori in un viaggio a ritroso nel tempo. Immagini comparative ed elaborazioni grafiche dello stesso autore permetteranno anche di giudicare quanto sia rimasto in città e in provincia di quel patrimonio ferroviario e come sia cambiato il profilo infrastrutturale di quella che un tempo era, come la definisce Grilletta con rammarico e nostalgia, la "città delle tre ferrovie". L'appuntamento è alle ore 18 presso il Museo di Pitagora.