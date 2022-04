La passeggiata sulle bianche dune di Cutro con dedica a Pasolini

Cutro - In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini l'associazione culturale Calanchi del Marchesato ha organizzato una passeggiata tra le bianche dune caratteristiche del territorio cutrese. "Visitiamo i calanchi tanto amati dal Maestro - si legge in un comunicato -, proponendo performance estratte della sua opera poliedrica di poeta, romanziere, regista e saggista. Teatro, musica e reading si alterneranno in un percorso lungo un chilometro, tra panorami mozzafiato, biancane e colline che scivolano verso il mare, le stesse colline che Pasolini definí 'dune immaginate da Kafka'". All'iniziativa, ideata dallo scrittore Marco Ciconte e organizzata dall'associazione Calanchi del Marchesato, parteciperanno: Davide De Luca, Pino Fabiano, Marco Ciconte, Domenico Colosimo, Giuliano Carella, Marianna Lorenzano e Maria Teresa Di Napoli che interpreteranno alcuni brani estratti dall'immensa opera dello scrittore.

L'evento prevede anche una performance musicale alla presenza dei musicisti e cantanti locali Marzia Ruggieri - voce, Domenico Manico - chitarra, Ciccio Ierardi - chitarra, Massimo Scaramuzzino - voce, Antonio Olivo - chitarra, Domenico Ierardi - fisarmonica. Con la partecipazione di Sasà Megna e Francesco Turrà.

La passeggiata si concluderà con un convivio sui calanchi, con degustazione dei prodotti delle che aziende Termine Grosso Cantina e Casearia crotonese Chiellino.

L'appuntamento è sabato 9 aprile alle ore 15.00 a Cutro in Via Barbara Micarelli.

Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a: calanchidelmarchesato@gmail.com