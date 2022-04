Ordini professionali e collegi tecnici sollecitano riapertura del castello di Crotone

Riaprire parzialmente il castello di Carlo V alla luce dei risultati dei rilievi radiometrici effettuati da Arpacal. E' quello che chiedono anche gli ordini professionali provinciali di Crotone dopo la diffusione della notizia - pubblicata su il Crotonese in edicola dal 5 aprile - che la radioattività misurata nel castello non è pericolosa e nell’imminenza della convocazione del Consiglio Comunale della città di Crotone (il 7 aprile) per affrontare proprio il tema della riapertura del Castello di Carlo V.

“Il perdurare, dall’aprile del 2018, della chiusura della più importante opera di interesse storicoculturale della Provincia di Crotone - sostengono - rappresenta una sconfitta, l’ennesima, di un territorio che non solo non riesce a progredire, ma che costantemente perde posizioni, incapace anche di conservaree valorizzare quello che ha”.

In base alle risultanze delle indagini radiometriche svolte dall’ArpaCal ed al reperimento delle risorse economiche per l’esecuzione dei lavori di bonifica (1,2 milioni che il Ministero ha preso dai fondi di Antica Kroton), professionisti e tecnici crotonesi ritengono “si debba arrivare alla riapertura, anche per il momento parziale, della struttura, superando con l’indizione di un’apposita conferenza di servizi tutte le criticità burocratiche che paiono essere l’ostacolo principale perché la Città ed il territorio si riapproprino della fortezza e delle attività che in essa venivano condotte”.