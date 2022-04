Il Comune recupera terreno ceduto alla parrocchia: elisoccorso al posto della chiesa

CROTONE - Una piazzola per l'atterraggio dell'elisoccorso al posto di una chiesa. Con questo scopo il Comune di Crotone è rientrato in possesso dell'area in via paolo Borsellino poco distante dalla caserma del comando provinciale dei vigili del fuoco. Area che da tempo era destinata alla realizzazione del complesso parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.

Ad annunciare il rientro in possesso dell'area è la IV commissione consiliare presieduta da Fabrizio Meo, che il 5 aprile ha acquisito l'atto notarile con il quale il Comune ha riottenuto l'area. La IV commissione, che ha tra le sue competenze lo sport, nei mesi scorsi si era interessata alla vicenda di trovare una zona nella quale realizzare la piazzola per l'atterraggio dell'eliambulanza del 118 dopo aver appreso, dall'allora assessore alla sanità, Carla Cortese, che l'Asp aveva chiesto al comune di poter utilizzare un terreno utilizzato storicamente come campo di calcio (quello del settore A appena dietro il pallone geodetico) in via Gioacchino da Fiore da tempo in disuso.

La IV commissione ha cercato una soluzione alternativa trovandola nell'area di 75 mila metri quadrati ceduta alla parrocchia dei Santi Cosma e Damiano. Area che non era utilizzata "in quanto, purtroppo - scrive il presidente della IV commissione - evidentemente, mutate condizioni non hanno reso possibile l’utilizzo del terreno per lo scopo prefissato".

La IV commissione ha affidato al consigliere Enrico Pedace il compito di ricostruire la procedura amministrativa che riguardava questa area della quale sono stati poi informati gli uffici comunali. Trovata la collaborazione dell'ex assessore Cortese e del dirigente al patrimonio, la IV commissione sollecitava gli uffici e della parte politica "affinché si prendesse atto innanzitutto della necessità di procedere alla retrocessione in favore del Comune di Crotone del terreno attenzionato e ciò anche allo scopo di scongiurare il perpetuarsi di un danno erariale e quindi, vi si localizzasse l’elisoccorso, ed altresì, stante la notevole estensione del terreno, eventualmente ulteriori strutture a servizio del 118".

Il 10 febbraio scorso è stato stipulato il rogito ed il Comune è rientrato in possesso dell'area che è stata destinata per l'elisoccorso. Grazie a questo, annuncia il presidente Meo, sarà preservato il campo di calcio "che potrà invece al più presto essere messo a servizio della cittadinanza e nella specie anche di quei cittadini che risiedono in una parte della periferia che tanto appare essere stata in questi anni negletta dalle istituzioni".

"Tutte le determinazioni della IV Commissione consiliare - scrive Meo -, va detto, sono state adottate all’unanimità e posso anzi affermare con orgoglio e soddisfazione che il risultato raggiunto è stato possibile proprio in quanto si è registrata una completa univocità di vedute e di sforzi, condivisa pienamente da tutti i consiglieri comunali componenti la Commissione".