Consiglio comunale, nasce il gruppo Pd. E tre consiglieri lasciano la maggioranza.

Il Partito democratico torna a mettere la sua bandierina nel Consiglio comunale di Crotone. Era sparito all'indomani dell'elezione della nuova assise, quando non aveva neppure presentato una propria lista, guidata dalla coalzione che fa capo al sindaco Enzo Voce. A costituire ufficialmente il gruppo Pd è stato il consigliere comunale Andrea Devona, eletto tra le fila dei Democratici Progressisti, compagine che inizialmente faceva capo a Flora Sculco prima del passaggio armi e bagagli all'Udc.

La costituzione del gruppo Pd in Consiglio comunale, per la verità, Devona avrebbe inteso ufficializzarla già diversi mesi orsono ma a sbarrargli il passo è stata la corrente interna al suo stesso partito che non vedeva affatto di buon'occhio i suoi trascorsi vicini a casa Sculco; la stessa che non è riuscita a trovare un accordo con le altre componenti dem per presentare una propria lista e un proprio candidato a sindaco della città determinando quindi la scomparsa da piazza Resistenza.

Il nuovo corso del Pd, con l'elezione di Leo Barberio alla segreteria provinciale e di Annagiulia Caiazza a quella cittadina, deve avergli evidentemente spianato la strada. Per di più, a benedire la nascita del gruppo Pd in aula, nel pomeriggio di giovedì, è arrivato personalmente il consigliere regionale di riferimento dell'area dem crotonese, Ernesto Francesco Alecci.

"Sono orgoglioso del fatto che a rappresentare il Pd in Consiglio comunale - ha dichiarato Alecci - sia un giovane professionista appassionato della politica, ma soprattutto della sua città: Andrea Devona, al quale mi lega un sentimento di affetto e di stima, ha sempre dimostrato la volontà di fare politica con entusiasmo e passione, ma anche impegno e competenza. Facendo visita più volte ad Andrea a Crotone, ho potuto apprezzare come egli “viva” quotidianamente la città, parlando con le persone, raccogliendo istanze ed esigenze, immaginando e desiderando una Crotone nuova e ambiziosa".

La costituzione del gruppo Pd non è l'unica novità che riguarda il frastagliatissimo panorama politico all'interno dell'assise. E non è una novità positiva per la maggioranza che sostiene l'amministrazione Voce. Hanno lasciato Tesoro Calabria, uno dei gruppi della prima ora che hanno appoggiato la corsa del sindaco verso piazza Resistenza nel nome di Carlo Tansi, tre consiglieri: Anna Maria Cantafora, Nicola Corigliano e Vincenzo Familiari, che hanno dato vita al gruppo consiliare 'Un'altra Crotone'. E la denominazione già la dice lunga. Come anche il battibecco iniziale tra la neo capogruppo Catanfora e il presidente del consiglio comunale Giovanni Greco. La nuova formazione politica ha annunciato che sarà equidistante. Ma questo sarà tutto da scoprire.