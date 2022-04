Il sindaco Voce al Consiglio: il castello sarà riaperto a breve

CROTONE - "Riaprirò il castello a breve. Ho visto i risultati dei rilievi radiometrici di Arpacal che però non bastano da soli. Ho già scelto il tecnico che dovrà valutarli e sono sicuro che potrò riaprire il castello appena avrà la relazione". Lo ha detto il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, concludendo il dibattito in Consiglio comunale convocato proprio sulla vicenda della chiusura del castello di Carlo V che dura ormai dal 2018 dopo il ritrovamento di tenorm (elemento che aumenta la radioattività naturale) nella zona della piazza d'armi.

Voce ha anche fatto notare che la "competenza su questa vicenda era del Mic" facendo intendere che toccava al ministero far svolgere i rilievi e individuare (e pagare) il tecnico per valutarli. Si tratta dello stesso ministero che ha ottenuto i soldi di Antica Kroton dal Comune di Crotone per eseguire la bonifica del castello di sua proprietà.

