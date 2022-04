"Il sindaco di tutti", Migale presenta la sua autobiografia amministrativa

Un trattato di storia amministrativa cutrese le cui radici affondano negli anni 60 del Novecento. E' quello che racconta il libro 'Il sindaco di tutti'. Una autobiografia amministrativa scritta da Salvatore Migale, primo cittadino di Cutro per cinque mandati.

Il libro, che ha la prefazione dello scrittore meridionalista Michele Furci, verrà presentato sabato 9 aprile alle ore 18 alla Chiesa delle Monachelle in una manifestazione promossa dal Centro studi e ricerche 'Francesco Grisi'.

Quella che potrebbe apparire a prima vista come una monografia attraverso cui si ricostruisce la vicenda amministrativa del proprio paese, scorrendola si rivela come un susseguirsi di avvenimenti di una fase storica molto più complessa e di straordinaria rilevanza territoriale, regionale e, per i suoi inevitabili intrecci, anche nazionale. Il libro di Salvatore Migale è un pezzo di storia che copre un periodo amministrativo che, sebbene abbia al centro la sua comunità, riguarda l’insieme dei tanti comuni calabresi che vissero le medesime problematiche. È un tratto di microstoria che ha il merito però di ricostruire un vissuto politico che ha segnato, con le peculiari diversità connaturate alle persone e agli ambienti, le generazioni di un intero periodo di storia contemporanea. Si tratta di un contesto storico che ancora rimane del tutto inesplorato per quel che ha rappresentato nel passaggio, tuttora in corso, tra la struttura economica, sociale e culturale della fine del XX secolo e all’avvio della quarta rivoluzione industriale che si evidenzia particolarmente all’inizio del terzo millennio.

La manifestazione di sabato sarà introdotta dalla poetessa Palma Barletta, mentre Armando Bruno Galdy curerà la presentazione. Interverranno Luigi Chiellino, storico e dirigente politico e Michele Furcio. Le conclusioni saranno di Salvatore Migale. Previsti alcuni intermezzi musicali delal violinista Antonella Brunelli.

Il libro è disponibile presso i seguenti punti: Cartolibreria Punto e Virgola in via Nazionale; Cartolibreria arcobaleno in Piazza Gio Leonardo di Bona; Studio K in piazza Umberto I; Centrofoto Marzano in Via Roma.È possibile anche ordinare il libro online sul sito libritalia.net.