Crotone, auto carabinieri imbocca strada in controsenso e provoca incidente

I carabinieri imboccano una strada in senso vietato e provocano un incidente stradale. E' accaduto la notte scorsa a Crotone, nella zona industriale a nord della città, dove una pattuglia dei carabinieri del Comando provinciale, nel corso di un servizio perlustrativo, stava percorrendo una rotatoria all'altezza della località Passovecchio che immette su diverse arterie stradali. Non è chiaro per quale ragione la pattuglia abbia imboccato una strada nel senso di marcia vietato, sta di fatto che è andata a urtare con un'autovettura che proveniva dal senso opposto, a bordo della quale si trovavano due giovani, un ragazzo e una ragazza.

Sul posto per i rilievi del sinistro sono arrivati gli agenti della squadra Volanti della Polizia di stato di Crotone. Le persone coinvolte hanno riportato lievi contusioni, ad eccezione della passeggera dell'utilitaria, che si trova attualmente ricoverata all'ospedale civile San Giovanni di Dio, avendo riportato dei politraumi, ma non versa in pericolo di vita.