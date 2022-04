L'uovo della ricerca dell'Airc, lunedì estrazione biglietti alla scuola Alcmeone

CROTONE - Lunedi 11 aprile 2022, alle ore 9,00 presso la scuola Alcmeone di via Cutro si svolgerà la manifestazione “L’uovo della ricerca”. Si tratta dell’iniziativa promossa a livello nazionale dall’Airc che da oltre 55 anni promuove e sostiene la ricerca oncologica italiana. In palio per chi partecipa all'iniziativa ci sono uova di cioccolato di 3 kg.

Nei due anni appena trascorsi , così complicati e difficili per tutti, la Ricerca ha dimostrato il suo straordinario potere: quello di proteggerci, anzi di più di salvarci la vita. Oggi il mondo scientifico sta lottando contro il tempo per affrontare l’emergenza Covid-19 purtroppo però il cancro resta l’emergenza di un’intera epoca. Ecco perché è importante continuare ad assicurare ai nostri ricercatori le risorse necessarie per portare avanti i loro studi.

A tal proposito, il Comitato Regionale Calabria si è rivolto ai cittadini calabresi e in modo particolare a tutte le scuole ad affiancare la nostra Fondazione Airc partecipando all’ iniziativa “l’Uovo della Ricerca” consueta manifestazione che prevede il sorteggio di un uovo di cioccolata di Kg. 3. Anche la delegazione di Crotone, ha aderito a questa manifestazione.

La nostra Provincia e tantissime scuole di ogni ordine e grado, hanno prenotato l’uovo pasquale e i giovani studenti, in una gara di solidarietà, stanno partecipando con entusiasmo. Quest’anno, è stato un grande successo. La quasi totalità dei comuni del crotonese hanno condiviso l’iniziativa, nonostante le difficoltà del momento. La scuola, dunque, è in prima fila ad aiutare i ricercatori, certi che ogni traguardo raggiunto dalla ricerca andrà a beneficio soprattutto dei nostri ragazzi.

Lunedì 11 una delegazione dell’Airc Crotone, guidata da Angelo Napoli, già presidente del Tribunale di Crotone, sarà alla scuola Alcmeone per effettuare l’estrazione dei biglietti vincenti e ringraziare gli studenti per la loro sensibilità. L’iniziativa si si svolgerà, nei prossimi giorni, anche in altre scuole cittadine.