Karate, Akc impegnata su più fronti nel weekend: Lo Iacono in Inghilterra, Esposito a Roma

AKC Crotone impegnata su più fronti anche questa settimana. Emanuel Lo Iacono, infatti, dopo gli ultimi ritocchi con il M° Rosario Stefanizzi, vola in terra inglese per disputare sabato 9 aprile la “Four Nations Championships 2022” una competizione organizzata dalla British Karate Federation in programma presso il Leicester Arena, 31 Charter Street- Leicester. Fortemente voluto in squadra dal M° Seby Gennaro, Direttore Tecnico della Kabuto Kai di Londra, associazione gemellata con AKC Crotone, Emanuel Lo Iacono gareggerà per i colori di Shito Ryu England sia nel Kata che nel Kumite e nei quali sarà seguito e diretto dal M° Seby Gennaro in veste di Coach.

Finalmente si riaprono le porte per le trasferte internazionali per la nostra Accademia – dice il M° Enzo Migliarese – questa competizione, dopo la forzata interruzione, sarà la prima di una lunga serie che ci vedrà protagonisti; intanto faccio, a nome di tutta l’AKC, un grande in bocca al lupo al nostro Emanuel Lo Iacono e al M° Seby Gennaro che invece si cimenterà nei master. Continua l’impegno anche in campo nazionale dove il giovane Sergio Esposito disputerà domenica 10 aprile la finale del Campionato Italiano Cadetti in programma ad Ostia Lido.o..