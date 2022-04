Crociere, Il sindaco Voce augura buon lavoro alla società di gestione del terminal

"La presenza a Crotone della Global Ports, che gestisce in Italia alcuni dei più importanti terminal come Cagliari, Catania e Taranto, apre importanti prospettive per il futuro e la crescita del turismo crocieristico in città". E' quanto si legge in una nota diramata dal Comune al termine di un incontro questa mattina tra il sindaco Voce ed Antonio Di Monte e Claudia Ambrosi della Global Ports Holding, rispettivamente general manager dei porti italiani e responsabile del terminal crociere di Crotone.

Si tratta del primo contatto ufficiale tra il primo cittadino ed i rappresentanti della società inglese che ha preso in carico, attraverso la controllata Port Operation Holding srl, la gestione del terminal crocieristico i cui lavori sono stati di recente portati a compimento sulla banchina di Riva. L'incontro ha avuto luogo al palazzo del Comune. Di Monte ed Ambrosi erano accompagnati dal dirigente della sede di Crotone dell'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio, Alessandro Guerri. "Il sindaco Voce - informa la nota - nell’augurare buon lavoro alla società, ha assicurato la massima collaborazione e sinergia da parte dell’ente per lo sviluppo di un percorso sicuramente costruttivo non solo nell’ottica della crescita del turismo crocieristico ma del rilancio del porto in generale".

Dal Comune ricordano che "Global Ports Holding è il più grande operatore indipendente di terminal crociere al mondo, con una presenza consolidata nelle regioni del Mediterraneo, dei Caraibi, dell’Asia e del Pacifico, ed i porti della sua rete offrono eccellenti servizi a navi da crociera, traghetti, yacht e mega-yacht". La società "sarà presente anche alla Seatrade Cruise Global di Miami, la più importante fiera mondiale per il settore crocieristico ed anche Crotone - prosegue la nota - attraverso una specifica pubblicazione avrà la possibilità di farsi conoscere a livello internazionale come meta privilegiata di questo importante e specifico segmento turistico".