Elezioni Rsu, Grillo (Fp Cgil area vasta): premiata la presenza sui luoghi di lavoro

Il segretario generale della Fp Cgil Area vasta Catanzaro-Crotone-Vibo, Francesco Grillo, ha rivolto un ringraziamento “a tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono andati a votare, comunque abbiano votato” per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie. “Nei vari comparti, anche quando l’impatto della pandemia è stato più evidente, la Funzione pubblica della Cgil è stata presente fin dalle prime concitate fasi dell’emergenza" ricorda Grillo. "I risultati dell’Area vasta sono frutto anche di quella coerenza, non sempre facile nelle fasi più dolorose e divisive di questi ultimi anni, a conferma di un modello di cui ci siamo dotati che ha fatto della partecipazione e della valorizzazione del sistema pubblico un fattore progressivo di crescita e sviluppo, sia sociale che economico".

Il segretario rivolge "un ringraziamento particolare a quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno vissuto l’impatto massiccio di una rimodulazione dei servizi da remoto che ha consentito, nei momenti più critici, la tenuta del Paese. Il rinnovo del Ccnl delle funzioni centrali, in particolare, avvenuto nei mesi scorsi - aggiunge - ha finalmente normato molti aspetti che la pandemia aveva introdotto in via emergenziale, prima di tutto lo smartworking”. “La scelta verso la Fp Cgil – conclude Grillo - ha riconosciuto e premiato l'impegno profuso in questi ultimi anni, segnati in massima parte dall'emergenza pandemica: il risultato complessivo premia la presenza costante nei luoghi di lavoro, che non è evidentemente sfuggita”.