Passeggiata tra i Calanchi sulle orme di Pier Paolo Pasolini

CUTRO - Sulle orme di Pier Paolo Pasolini, a ricordo dei 100 anni dalla sua nascita, l'associazione culturale Calanchi del Marchesato ha ideato un percorso d'eccellenza; una passeggiata letteraria tra le dune bianche di Cutro che ha registrato la partecipazione di centinaia di curiosi provenienti da più parti della Calabria. Infatti, nel tiepido pomeriggio del 9 aprile, in tanti hanno reso omaggio all’eclettico Pasolini partecipando ad “una mostra dinamica" interamente ideata da Marco Ciconte che, con il presidente dell’associazione Calanchi del Marchesato, Domenico Colosimo, ha letto alcuni brani tratti dall'immensa opera letteraria di Pasolini. La parte dell’intrattenimento, invece, è stata curata da Tommaso Muto, Pino Fabiano, Marianna Lorenzano, Maria Teresa Di Napoli e dai musicisti Domenico Manico, Ciccio Ierardi, Massimo Scaramuzzino, Antonio Olivo, Marzia Ruggieri, Domenico Ierardi, e con la partecipazione di Sasa’ Megna e Francesco Turra'.

Il percorso ha previsto 5 tappe: un saluto alla Porta dei Calanchi, una seconda tappa a Gola del Vattiato, una terza tappa al Pianoro delle Forche con la lettura dei brani tratti da La lunga strada di sabbia, Lettera alla Calabria, Invito in Calabria. La penultima tappa invece al Terrazzo del Marchesato con la lettura di uno stralcio di Ragazzi di vita e l'arrivo per la quinta tappa, alle Biancane della scala con la rappresentazione teatrale del dramma Medea a lo so.

Presenti alla passeggiata letteraria ne abbiamo documentato i momenti più significativi che proponiamo sull'edizione de Il Crotonese di domani, 12 aprile.