Economia e fondi Pnrr, il vice ministro Pichetto Fratin programma visita a Crotone

Il vice ministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, verrà a Crotone per rendersi conto dello stato dell'arte del territorio alla luce delle possibilità offerte dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza. Lo rende noto la Camera di commercio il cui commissario, Alfio Pugliese, ha incontrato a Roma nei giorni scorsi, insieme all'on. Sergio Torromino, l'esponente di governo. Oggetto dell'incontro: il rilancio del territorio crotonese attraverso la bonifica dell’area industriale, la transizione energetica, l’utilizzo delle risorse del Pnrr e il potenziamento delle infrastrutture, in particolar modo quella portuale ed aeroportuale.

“Ringrazio il Vice ministro per l’importante incontro finalizzato ad affrontare la priorità relativa all’area di Crotone, un territorio fragile e contraddistinto da un’atavica crisi" dichiara Pugliese, porgendo "un particolare ringraziamento al deputato on. Torromino per il coordinamento dell’incontro. Abbiamo chiesto al Vice ministro la visita sul territorio, al fine di poter valutare direttamente le potenzialità e le criticità dello stesso, soprattutto alla luce delle enormi possibilità offerte dal Pnrr. Pichetto - aggiunge il commissario dell'ente camerale - ha accolto con molto interesse la nostra proposta e procederà a calendarizzare nei prossimi mesi un sopralluogo in provincia di Crotone”.