Festa della Polizia: finito il lockdown aumentano arresti e denunce

CROTONE - Quasi il 10% in più di arresti ed oltre il 31% di denunce in più nel territorio crotonese dal 1° aprile 2021 al 31 marzo 2022 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati più evidenti del bilancio fatto dal questore di Crotone, Marco Giambra, nel corso della celebrazione del 170° anniversario della Polizia di Stato svolta martedì 12 aprile alla Lega Navale di Crotone. Numeri per i quali bisogna tenere conto della fine del lockdown nel giugno 2021 a seguito del quale sono anche ripresi i fenomeni criminosi.

Il questore Giambra ha sottolineato i risultati ottenuti nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: oltre al sequestro di rilevanti quantitativi di droga c'è stato l’arresto di 35 persone tra corrieri e piccoli spacciatori, da parte della Squadra Mobile e della Volante. Significativo il lavoro svolto dalla Polizia a Crotone riguardo le violenze di genere: sono state eseguite 12 misure cautelari in materia di atti persecutori.

Il questore ha evidenziato l'attività dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili che ha ottenuto soddisfacenti risultati nel sostegno delle fasce deboli, con particolare riguardo alle donne vittime di violenza domestica e di genere nonché ai minori in situazioni di rischio, con 23 Ammonimenti rispetto ai 21 dell’anno precedente, 11 dei quali si riferiscono a casi di violenza domestica a fronte dei soli 4 dell’anno precedente.

Riguardo all'immigrazione la Questura di Crotone ha affrontato 70 sbarchi, con un incremento pari al 159% rispetto al 2021 procedendo all’accoglienza di 14.617 cittadini extracomunitari (con un aumento esponenziale del 385%) nonché all’arresto di 31 soggetti per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Sono stati esplusi dal territorio italiano 4.083 stranieri irregolari. Allo stato attuale si registrano sul territorio 5.294 presenze regolari di cittadini extracomunitari.

L’attività prodotta dalla Divisione polizia Amministrativa e Sociale ha determinato il rilascio di 1.113 documenti validi per l’espatrio, 770 rilasci/rinnovi di porto di fucile e 66 sospensioni. La Squadra di Polizia Amministrativa ha invece compiuto 238 controlli nei confronti di altrettante attività commerciali e/o di intrattenimento che hanno comportato l’elevazione di 134 contravvenzioni, per un importo complessivo di € 749.651 e l’adozione di 4 provvedimenti di chiusura temporanea

Particolarmente impegnativa è stata l’attività dell’Ufficio di Gabinetto, consistita nella pianificazione dei servizi di Ordine Pubblico: sono state emesse 1.755 ordinanze del Questore che hanno disciplinato tutti gli eventi sul territorio, mentre 585 sono state predisposte sull’intera provincia per i servizi straordinari di controllo del territorio.

La Digos ha effettuato 790 servizi dedicati in occasione di manifestazioni di O.P., 1.177 servizi di settore nonché 29 servizi di sicurezza ad alte cariche Istituzionali e di scorte a varie personalità. In materia di misure di prevenzione di tipo personale sono stati emessi 38 avvisi orali, 14 Fogli di Via Obbligatori con allontanamento dai Comuni di questa provincia e rimpatrio nei luoghi di residenza e la sottoposizione di 23 persone alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nella provincia. In relazione alle manifestazioni sportive, sono stati inoltre emessi 8 Daspo.

La Polizia stradale ha denunciato 294 persone, eseguito un arresto, effettuati 32 fermi amministrativi e 82 sequestri di veicoli. Nel corso dei servizi predisposti sono state impiegate 1.077 pattuglie per la vigilanza stradale che hanno prodotto 334 controlli etilometrici, 3.968 contestazioni di violazioni al Codice della Strada.

Importante il lavoro svolto dalla sezione della Polizia postale e delle telecomunicazioni di Crotone: sono state denunciate 14 persone in stato di libertà. L’ufficio ha ricevuto 54 denunce per reati in materia informatica ed ha trattato 7 casi di estorsione sessuale (revenge porn), 6 casi di minacce, diffamazioni e molestie tramite social network, 20 casi di furti di identità digitale su social network ed altre piattaforme digitali, 31 casi di truffe on line, per un danno complessivo di circa € 100.000, 40 casi di indebito utilizzo di carte di pagamento, per un danno complessivo di € 70.000 ed il sequestro di 20 carte di credito. Sono stati altresì monitorati 50 spazi-web e trattati 4 casi di attacchi informatici di pishing- furto identità digitale, effettuate 22 perquisizioni delegate e d’iniziativa e controllati 265 Uffici postali, mediante 51 pattuglie dispiegate sul territorio

La Polizia Ferroviaria – dislocata nella Stazione di Crotone, attraverso i servizi di specifica competenza - ha svolto attività di controllo delle Stazioni con l’impiego di 1129 pattuglie e con ulteriori 20 pattuglie a bordo dei treni, garantendo altresì la scorta di 40 convogli ferroviari. Sono state identificate 7.018 persone, eseguito 1 arresto in flagranza di reato e denunciate all’Autorità Giudiziaria 3 persone.

La festa della polizia, svolta alla presenza del prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, e delle autorità civili, religiose e militari, si è coonclusa con la consegna degli encomi al personale.

ENCOMIO SOLENNE

Vice Sovrintendente GRECO Francesco, Assistente FERRAMOSCA Giovanni, Agente Scelto FIORE Valerio.

ENCOMI

Commissario Capo CONCAS Dr. Antonio, Commissario VELTRI Dr. Giuseppe

LODE

Vice Ispettore ALTAVILLA Euclide, Vice Ispettore ALBANO Francesco, Sovrintendente FIGOLI Salvatore, Assistente Capo BASILE Marco, Assistente Capo DE MARCO Remo, Agente Scelto LE ROSE Michele, Agente LEONARDI Giuseppe Andrea, Agente SCAFARIA Ilenia