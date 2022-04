Frequenze Tv: dal 13 aprile 68 comuni calabresi passano al digitale terrestre

Da mercoledì 13 aprile, in 68 Comuni della Calabria parte la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2).

Per continuare a vedere l’intera offerta tv - nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente - si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi.

La programmazione regionale Rai della Calabria sarà comunque sempre visibile sul canale 821.