Migranti, aumentano irregolari via mare, nel 2021 11664 solo in Calabria

Nel 2021 sono giunti in Italia, attraverso le varie rotte del Mediterraneo, 67.477 migranti irregolari, di cui oltre 11mila in Calabria, a seguito di 1.718 eventi di sbarco. Da tali dati si evince che la pressione migratoria irregolare via mare, in costante diminuzione negli anni 2017, 2018 e 2019, ha invertito la tendenza negli anni 2020 e 2021, facendo registrare un significativo aumento. A riferirlo è la Polizia, in occasione della celebrazione dei 170 anni dalla fondazione.

Nello specifico, rispetto al 2020, nel primo semestre del 2021 gli stranieri sbarcati sono quasi triplicati (da 6.949 nel 2020 a 20.532 nel 2021) e anche nel secondo semestre c’è stato un notevole aumento (da 27.205 nel 2020 a 46.945 nel 2021). Complessivamente, nel 2021 si registra un incremento del 97,57% (34.154 migranti a seguito di 1.314 sbarchi nel 2020). Il picco massimo di arrivi del 2021 è stato registrato nel mese di agosto con 10.284 migranti (una media di 331,7 sbarcati al giorno).

Nel 2021, l’Italia è stata interessata dai flussi provenienti dalla Libia (31.556), dalla Tunisia (20.218), dalla Turchia (12.916), dall’Algeria (1.549), dalla Grecia (591), dall’Egitto (454), dal Libano (141), dal Montenegro (36) e dall’Albania (16). Le regioni principalmente interessate sono state la Sicilia con 50.773 sbarcati e la Calabria con 11.664; le altre regioni oggetto di sbarchi di migranti sono state la Puglia (3.264), la Sardegna (1.720), la Campania (32) e la Basilicata (24).