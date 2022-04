I dialetti e le radici di Crucoli: due concorsi letterari

Crucoli Celebrare due personalità che hanno testimoniato con le loro attività la ‘crucolesità’. Con questo spirito sono stati indetti due concorsi letterari dedicati alla memoria di Giuseppe Barberio, dirigente scolastico, ma soprattutto scrittore, e Lucrezia Paletta, crucolese emigrata in Argentina imprenditrice nel settore tessile. I due concorsi sono stati ideati dall’associazione ‘La Nave di Ulisse’ presieduta da un altro crucolese doc, lo scrittore Cataldo Russo, che li ha organizzati insieme al Comune di Crucoli e con il patrocinio della Regione Calabria. All'iniziativa collaborano le associazioni: Le donne di Crucoli, Noi per Crucoli, New tutti per Crucoli e il circolo Mediterraneo. Ogni concorso ha un suo tema. Per il primo ‘concorso di poesia e narrativa Giuseppe Barberio’ il tema è “il valore del dialetto come elemento identitario di una comunità”. Una traccia scelta per ricordare Barberio che, attraverso le sue opere poetiche, è stato un cultore del vernacolo. La partecipazione è riservata a poeti e scrittori, sia italiani che stranieri, sensibili al tema dell’importanza dei dialetti come elementi identitari di una comunità. Il concorso è organizzato in tre sezioni: poesia singola ed inedita in vernacolo, libro edito di poesia in vernacolo, libro edito di racconti sia in vernacolo che in italiano. Le opere per questo concorso dovranno essere inviate entro il 20 giugno.

A Lucrezia Paletta, deceduta ad 81 anni nel 2021 in Argentina, è dedicato l’altro concorso letterario. Emigrata in Argentina nel 1957, dopo 57 anni di lontananza nel 1993 è tornata al suo paese natale che, finché è stata in vita, ha sempre promosso attraverso l'Asociación Crucolesa Madonna S.S. da Manipuglia. Ha organizzato anche gemellaggi e visite di argentini a Crucoli. Il suo legame con la terra natìa è stato tale che ha lasciato scritto che le sue ceneri debbano essere portate a Crucoli. Per questo suo attaccamento a Crucoli, il concorso a lei dedicato ha come tema “La forza delle radici”. La partecipazione è riservata a poeti e scrittori, sia italiani che stranieri, sensibili al tema dell’emigrazione e al richiamo delle proprie radici. Tre le sezioni: poesia singola inedita, libro edito di racconti sull’emigrazione pubblicato dopo il 2018, saggio breve sull’emigrazione.

e opere per questo concorso dovranno essere inviate entro il 10 giugno. La premiazione avverrà a Crucoli tra il 10 ed il 20 agosto contestualmente alla sagra della sardella. Le opere per i due concorsi dovranno essere inviate a “La Nave di Ulisse”, c/o Cataldo Russo via Manzoni 11 20019 Settimo Milanese (Mi) oppure in formato pdf alla mail redkat48@yahoo.it.

Di seguito i link per scaricare i regolamenti dei due concorsi letterari.