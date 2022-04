Tamponamento a catena su 106: auto perde gpl, intervengono i pompieri

CROTONE - Traffico in tilt sulla Statale 106 nella mattinata di mercoledì 13 aprile a causa di un tamponamento a catena fra tre automobili avvenuto nei pressi del centro commerciale Le Spighe. Lo scontro, che per fortuna non ha causato feriti, ha provocato la rottura del serbatoio di gpl di una delle vetture coinvolte. Il carburante che usciva copiosamente ha destato molta preoccupazione anche per via dell'alto numero di auto in zona bloccate nel traffico.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Crotone che hanno provveduto a mettere in sicurezza le autovetture e la zona circostante eliminando ogni pericolo. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso