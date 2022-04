Magna Graecia Film Festival, a Jonh Landis la Colonna d'Oro di Michele Affidato

Sarà il regista statunitense John Landis uno degli ospiti d'onore della 19esima edizione del Magna Graecia Film Festival in programma a Catanzaro dal 30 luglio al 6 agosto 2022. Landis sarà premiato al festival - ideato e diretto da Gianvito Casadonte - con la Colonna d'Oro alla Carriera realizzata da Michele Affidato e sarà protagonista di una masterclass aperta al pubblico, per raccontare la genesi dei suoi capolavori e per svelare i segreti del suo cult-movie The Blues Brothers, cui il festival renderà omaggio con una proiezione speciale, in occasione dei quarant'anni dalla scomparsa di John Belushi.

Il regista, sceneggiatore e produttore di Chicago, classe 1950, nella sua lunga carriera ha navigato tra i generi, spaziando dalla commedia comica all'horror, talvolta unendo i due stili, come in Un lupo mannaro americano a Londra (1981).

John Landis, che riceverà il premio dal maestro orafo crotonese, ha diretto autentici cult-movie della storia del cinema, da Animal House (1978) a The Blues Brothers (1980), da Una poltrona per due (1983) a Il principe cerca moglie (1988), fino al suo ultimo film per il cinema, Ladri di cadaveri - Burke & Hare, datato 2010. Regista di videoclip per B.B. King e Paul McCartney, nel 1983 ne ha realizzato uno dei più famosi e costosi della storia, Thriller di Michael Jackson. Una carriera che ha spesso transitato - e sempre con successo - nelle serie televisive come Ai confini della realtà (1983) o in Masters of Horror, dove ha firmato l'episodio Leggenda assassina (2005).

Il Magna Graecia Film Festival proporrà otto giorni di proiezioni e incontri con anteprime nazionali e internazionali, masterclass, performance musicali e numerosi ospiti. Il concorso dedicato alle opere prime e seconde italiane presenterà alcuni dei lavori più apprezzati della stagione.