Fotoreporter calabrese in aiuto dell'Ucraina: libro sul dramma dei profughi per raccogliere fondi

Un racconto fotografico per aiutare, anche concretamente, le associazioni di volontariato che si stanno occupando dell’accoglienza dei profughi ucraini. È quello che ha realizzato il fotoreporter calabrese, Antonino Condorelli, che nei primi giorni dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina è stato alla frontiera con la Polonia.

‘Bring me back home’ (Riportami a casa) è il libro nato da quell’esperienza durante la quale, nella cittadina polacca di Przemysl, il fotoreporter di Catanzaro ha incontrato donne e bambini in fuga dalla guerra.

Incontri che hanno fatto decidere il fotoreporter a fare qualcosa per aiutare le organizzazioni umanitarie che si stanno facendo carico della tragedia: “Nel mio piccolo - dice Condorelli che vive e lavora in Germania - cerco di fare qualcosa con ciò che so fare meglio: il fotogiornalismo. Quanto sta accadendo in Ucraina ha causato una emergenza umanitaria che in Europa non si viveva dalla Seconda guerra mondiale. Alla stazione di Przemysl, un paese a mezz’ora d’auto dal confine tra Polonia e Ucraina, si sono ammassate centinaia di persone. Soprattutto donne e bambini. Li ho incontrati, li ho fotografati, ci ho parlato. Da questi dialoghi è nato il libro ‘Bring me back Home’ come mi ha detto una donna che aveva visto uccidere il marito davanti ai suoi occhi. ‘Voglio tornare a casa’ ha urlato piangendo. Allora ho deciso che avrei realizzato questo libro: l’80% dei proventi andrà ad aiutare le organizzazioni che lavorano in favore della popolazione ucraina”.

Le foto scattate da Condorelli (che utilizza il bianco e nero per raccontare questa storia) riprendono la fuga dall’Ucraina non in modo drammatico ma, proprio tenendo fede al titolo del libro, mostrano la speranza di quelle donne e di quei bambini di tornare a casa. Una bambina in attesa di un treno alla stazione è la significativa copertina del libro: un’attesa di un futuro ancora in bianco e nero, ma che potrebbe colorarsi. Condorelli riprende attraverso l'obiettivo della sua fotocamera mamme e figlie che si sfamano dopo giorni di digiuno, piccoli che finalmente trovano riposo con accanto un libro di fumetti, una fila di materassi a terra in una chiesa per ospitare i profughi.