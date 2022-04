Irrigazione, la Regione dà l'ok per rilasci di acqua per le coltivazioni nel crotonese

A partire dal 19 Aprile la A2A inizierà il rilascio anticipato e graduale dei volumi d’acqua richiesti per le forniture irrigue. La notizia è stata diffusa dalla Regione Calabria. "Su indicazione del Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, d’intesa con l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, - si legge in un comunicato della Cittadella - arriva una risposta concreta al grido di dolore lanciato nei giorni scorsi dagli agricoltori del comprensorio di Isola Capo Rizzuto e Cutro, insieme alle organizzazioni di categoria promotori di una pacifica protesta volta a richiamare l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica in ordine alla necessità impellente di reintegro dei volumi idrici dell’invaso Sant’Anna, al fine di evitare il fallimento delle colture in corso e di quelle da avviare nelle prossime settimane". La richiesta, per la cronaca, era stata già avanzata il 15 marzo scorso dal Consorzio di bonifica Ionio crotonese che aveva scritto proprio ad Occhiuto evidenziato la necessità di ottenere il rilascio anticipato dell'acqua proveniente dai laghi silani gestiti da A2A per la produzione di energia idroelettrica. In particolare, il presidente del Consorzio, Roberto Torchia, ricordava ad Occhiuto che in base all'accordo integrativo sulla convenzione per l'utilizzo dei laghi silani che è stato siglato il 25 agosto 2021, A2A può rilasciare l'acqua dal 1° aprile previa richiesta del Consorzio ed avallo della Regione Calabria. Si tenga conto che l'integrazione alla convenzione datata 1969 è stata fatta senza coinvolgere il Consorzio di Bonifica. Nella nota della Regione Calabria del 14 aprile 2022, non si fa menzione della richiesta protocollata a marzo dal Consorzio di bonifica ma si parla della protesta degli agricoltori "sostenuta da Comuni, Provincia e Prefettura ed infine tradotta in risposta concreta dalla Regione, al termine di una riunione svoltasi in Cittadella, alla presenza, dell’Assessore Gallo e del Presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, del Capo di Gabinetto della Giunta, Luciano Vigna, e dei direttori generali dei Dipartimenti Ambiente e Agricoltura, rispettivamente Gianfranco Comito e Giacomo Giovinazzo". Al termine dell’incontro, è stato deciso che "a partire dal 19 aprile, a cura della società concessionaria, avrà luogo il rilascio anticipato e graduale dei volumi d’acqua richiesti. Confermato inoltre per il 20 aprile lo svolgimento della riunione – già convocata nei giorni scorsi – sul tema della carenza di risorse idriche nel Crotonese, attorno ad un tavolo al quale prenderanno parte anche i referenti del Consorzio di Bonifica territorialmente competente".