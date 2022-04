Via libera della Commissione di vigilanza alla fiera Mariana che torna dopo due anni

"La Commissione provinciale di vigilanza ha dato l’ok alla nostra proposta per l’organizzazione della Fiera Mariana 2022". Lo rende noto il sindaco Vincenzo Voce. "Dopo due anni di stop stiamo programmando il ritorno ad un momento di festa particolarmente sentito da tutta la comunità cittadina".

"E’ un doveroso ritorno alla normalità che la comunità sente come proprio" aggiunge Voce. "Gli uffici amministrativi e tecnici, il comando di Polizia locale sono al lavoro per assicurare ai crotonesi il legittimo momento di partecipazione che oggettivamente è mancato a tutti, perché le festività mariane sono qualcosa che appartiene alle nostre radici. Li ringrazio, così come gli assessorati competenti che stanno coordinando le attività".

Il sindaco ricorda che "è’ già stato pubblicato il preavviso per la concessione dei posteggi, individuate le aree di fiera, la manifestazione di interesse per la sorveglianza".