Isola Capo Rizzuto, il sindaco sceglie con i cittadini il progetto per la piazza

ISOLA CAPO RIZZUTO - Il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha incontrato i cittadini del quartiere Sambrase in vista dell’imminente inizio dei lavori per la nuova Piazza Fiume Neto. L’obiettivo è quello di coinvolgere i residenti nella scelta del nuovo look della piazza. Al termine dell'incontro è stato scelto, all'unanimità, uno dei tre progetti illustrati. I lavori per la nuova piazza dovrebbero partire prima dell’arrivo della stagione estiva, tra la fine maggio e l’inizio di giugno, con l’obiettivo di completarli entro la fine dell’estate e far ritrovare ai residenti una nuova piazza al rientro dalle vacanze nelle case a mare. Insieme al sindaco sono intervenuti in Piazza anche l’assessore Carlo Cassano, il consigliere comunale Domenico Bruno e l’Ing. Antonio Corda, che ha illustrato nei dettagli i lavori, che avranno un costo complessivo di circa 60 mila euro. Nel corso dell’incontro si è parlato anche del nuovo centro sportivo polivalente che dovrebbe nascere, nel breve tempo, nello stesso quartiere. In questo caso si tratta di un progetto più importante con un investimento di oltre un milione di euro finanziato con fondi CONI, che prevede la realizzazione di un centro polivalente con all’interno tre spazi campo per varie attività sportive, più area spogliatoi e spazio tribune.